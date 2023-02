Parma: Una Finale, Ma Alcune Nazionali Stanche Dopo la Sosta (Di sabato 25 febbraio 2023) Juve Women, Caruso e Rosucci illuminano la Nazionale: le immagini della partita Alla vigilia del match tra Juventus Women e Parma, il mister Montemurro ha rilasciato ai canali ufficiali bianconeri le sue parole: “Abbiamo fatto un po’ di lavoro ieri alla prima seduta Dopo i rientri. Le solite cose del Dopo-Nazionali. Alcune sono un po’ più Stanche, altre meno. Sappiamo cosa dobbiamo fare e siamo pronti. Ogni partita da qui in poi è di fondamentale importanza. Dobbiamo assolutamente portare a casa i tre punti per rimettere in sesto la classifica. Il Parma mi ha dato una grande impressione, gioca molto bene e ha giocatrici di talento. Al Tardini è stata una partita davvero difficile e ci aspettiamo lo stesso domani. Per ogni squadra che incontra la Juve è come se fosse ... Leggi su justcalcio (Di sabato 25 febbraio 2023) Juve Women, Caruso e Rosucci illuminano la Nazionale: le immagini della partita Alla vigilia del match tra Juventus Women e, il mister Montemurro ha rilasciato ai canali ufficiali bianconeri le sue parole: “Abbiamo fatto un po’ di lavoro ieri alla prima sedutai rientri. Le solite cose delsono un po’ più, altre meno. Sappiamo cosa dobbiamo fare e siamo pronti. Ogni partita da qui in poi è di fondamentale importanza. Dobbiamo assolutamente portare a casa i tre punti per rimettere in sesto la classifica. Ilmi ha dato una grande impressione, gioca molto bene e ha giocatrici di talento. Al Tardini è stata una partita davvero difficile e ci aspettiamo lo stesso domani. Per ogni squadra che incontra la Juve è come se fosse ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1913parmacalcio : Prosegue la raccolta fondi di @UNICEF_Italia per l’emergenza terremoto in Turchia e Siria. Una campagna sostenuta d… - BartAprile : RT @marifcinter: Interisti in prestito, gol numero 8 in campionato per Samuele #Mulattieri. Ma stavolta non basta alla capolista #Frosinone… - ficulle39 : RT @MattiaSan86: Il comune di Parma chiede al Conservatorio di musica di sospendere le regolari lezioni perché la musica che fuoriesce dall… - Annaha067 : RT @MattiaSan86: Il comune di Parma chiede al Conservatorio di musica di sospendere le regolari lezioni perché la musica che fuoriesce dall… - Luxgraph : Juve Women, Montemurro: 'Per il Parma è una finale. Sosta Nazionali? Qualcuna è stanca' -