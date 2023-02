Paralizziamo la macchina di Putin | l' Ue vara il decimo pacchetto di sanzioni

Leggi su iltempo

(Di sabato 25 febbraio 2023) Nuova stretta sulla Russia con ildida parte dell'Unione europea che lo definisce il più grande dall'inizio della guerra. Il provvedimento è statoto oggi sabato 25 febbraio e comprende, tra le altre cose, un veto di esportazione di tecnologia militare e misure contro le società iraniane che forniscono droni a Mosca. I Paesi Ue avevano raggiunto ieri un accordo a livello di ambasciatori, in coincidenza con il primo anniversario della guerra in Ucraina. Lesaranno pubblicate nelle prossime ore nella Gazzetta ufficiale dell'Ue come ultimo passo. "Ora abbiamo le più grandimai imposte. Stiamo anche aumentando la pressione su coloro che cercano di aggirare" le misure imposte, ha affermato il presidente della Commissione europea, Ursula von ...