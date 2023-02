Panico: «Fiorentina non esce ridimensionata dopo l’Inter! Più cattiveria» (Di sabato 25 febbraio 2023) Patrizia Panico, allenatrice della Fiorentina femminile, commenta la sconfitta in campionato contro l’Inter di Rita Guarino (vedi report). Premiato l’atteggiamento delle ragazze ma non la poca cattiveria sotto porta. Di seguito le sue parole ai canali social del club viola APPROCCIO – Patrizia Panico, allenatrice della Fiorentina femminile, analizza la sconfitta subita con l’Inter di Rita Guarino: «Io penso che l’approccio delle ragazze sia stato bello, importante e deciso, hanno espresso un buon calcio da subito. Abbiamo messo l’Inter nella propria metà campo, siamo riuscite ad andare in vantaggio nel primo tempo. Abbiamo sfiorato più volte il secondo gol e colpito un palo, poi con due ripartenze di Chawinga ci hanno colpito». cattiveria – Panico prosegue: «Nel ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 febbraio 2023) Patrizia, allenatrice dellafemminile, commenta la sconfitta in campionato contro l’Inter di Rita Guarino (vedi report). Premiato l’atteggiamento delle ragazze ma non la pocasotto porta. Di seguito le sue parole ai canali social del club viola APPROCCIO – Patrizia, allenatrice dellafemminile, analizza la sconfitta subita con l’Inter di Rita Guarino: «Io penso che l’approccio delle ragazze sia stato bello, importante e deciso, hanno espresso un buon calcio da subito. Abbiamo messo l’Inter nella propria metà campo, siamo riuscite ad andare in vantaggio nel primo tempo. Abbiamo sfiorato più volte il secondo gol e colpito un palo, poi con due ripartenze di Chawinga ci hanno colpito».prosegue: «Nel ...

