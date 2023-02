Pallanuoto femminile, Champions League 2023: SIS Roma-Sabadell 13-10. Capitoline eliminate (Di sabato 25 febbraio 2023) Si è giocato il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022-2023 di Pallanuoto femminile: la SIS Roma, dopo aver incassato un passivo di cinque reti in trasferta all’andata (10-15), ha battuto oggi le spagnole dell’Astralpool Sabadell per 13-10. Le Capitoline sono state però eliminate dalla competizione. Le iberiche, nonostante le cinque reti di margine maturate all’andata, mettono subito le cose in chiaro durante il primo quarto di gara, chiuso in vantaggio per 2-3, poi mantengono inalterato il minimo scarto ed arrivano a metà gara sul 5-6. Nella terza frazione l’Astralpool Sabadell conserva il vantaggio e si arriva così sull’8-9, infine, a qualificazione ormai acquisita, nell’ultimo quarto le spagnole si ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Si è giocato il ritorno dei quarti di finale della2022-di: la SIS, dopo aver incassato un passivo di cinque reti in trasferta all’andata (10-15), ha battuto oggi le spagnole dell’Astralpoolper 13-10. Lesono state peròdalla competizione. Le iberiche, nonostante le cinque reti di margine maturate all’andata, mettono subito le cose in chiaro durante il primo quarto di gara, chiuso in vantaggio per 2-3, poi mantengono inalterato il minimo scarto ed arrivano a metà gara sul 5-6. Nella terza frazione l’Astralpoolconserva il vantaggio e si arriva così sull’8-9, infine, a qualificazione ormai acquisita, nell’ultimo quarto le spagnole si ...

