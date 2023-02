Pallanuoto, Coppa Italia 2023: Pro Recco vince 12-6 Rari Nantes Savona, in finale affronterà Ortigia (Di sabato 25 febbraio 2023) Come ampiamente pronosticabile, la Pro Recco è la prima finalista dell’edizione numero 31 della Coppa Italia di Pallanuoto maschile. In un derby tutto ligure, la corazzata e fiore all’occhiello dello sport Italiano, ha battuto con un netto 12-6 la Rari Nantes Savona. I campioni d’Italia, d’Europa e detentori di questo trofeo puntano dunque alla decima imposizione di fila, sarebbe la sedicesima in tutto. Sarà la CC Ortigia 1928 a sfidare la Pro Recco nella finale della 31esima edizione della Coppa Italia UnipolSai di Pallanuoto. Nella seconda semifinale la formazione siciliana ha superato il Brescia per 7-6 (3-2, 1-0, ... Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) Come ampiamente pronosticabile, la Proè la prima finalista dell’edizione numero 31 delladimaschile. In un derby tutto ligure, la corazzata e fiore all’occhiello dello sportno, ha battuto con un netto 12-6 la. I campioni d’, d’Europa e detentori di questo trofeo puntano dunque alla decima imposizione di fila, sarebbe la sedicesima in tutto. Sarà la CC1928 a sfidare la Pronelladella 31esima edizione dellaUnipolSai di. Nella seconda semila formazione siciliana ha superato il Brescia per 7-6 (3-2, 1-0, ...

