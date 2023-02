Pallanuoto, Coppa Italia 2023: clamorosa Ortigia, battuto l’AN Brescia. Sarà finale con la Pro Recco (Di sabato 25 febbraio 2023) Tutti attendevano la finale scontata, quella vista e rivista negli anni, invece l’Ortigia è riuscita a ribaltare il pronostico: l’ultimo atto della Coppa Italia di Pallanuoto Sarà tra i siciliani e la Pro Recco. Impresa per la banda di Piccardo che è riuscita a superare per 7-6 in un match tiratissimo la squadra guidata da Sandro Bovo. AN Brescia-CC Ortigia 1928 6-7 AN Brescia: Tesanovic, Dolce, Presciutti, Gianazza, Lazic, Vapenski, Renzuto Iodice, Kharkov, Alesiani 2, Luongo 2, Di Somma 2, Gitto, Baggi Necchi. All. Bovo CC Ortigia 1928: Tempesti, Cassia, Carnesecchi, A. Condemi, Di Luciano, Velkic 2, Ferrero 3, Gorria Puga 1, F. Condemi 1, Rossi, Vidovic, Napolitano, Ruggiero. All. Piccardo Arbitri: ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Tutti attendevano lascontata, quella vista e rivista negli anni, invece l’è riuscita a ribaltare il pronostico: l’ultimo atto delladitra i siciliani e la Pro. Impresa per la banda di Piccardo che è riuscita a superare per 7-6 in un match tiratissimo la squadra guidata da Sandro Bovo. AN-CC1928 6-7 AN: Tesanovic, Dolce, Presciutti, Gianazza, Lazic, Vapenski, Renzuto Iodice, Kharkov, Alesiani 2, Luongo 2, Di Somma 2, Gitto, Baggi Necchi. All. Bovo CC1928: Tempesti, Cassia, Carnesecchi, A. Condemi, Di Luciano, Velkic 2, Ferrero 3, Gorria Puga 1, F. Condemi 1, Rossi, Vidovic, Napolitano, Ruggiero. All. Piccardo Arbitri: ...

