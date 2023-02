Pallanuoto | A1 femminile 2023 | solo due match in questo sabato per la quindicesima giornata Risultati e classifica

(Di sabato 25 febbraio 2023) Si avvia alla conclusione la regular season dell’A1di. In scena oggi la: turno molto particolare, visti gli impegni delle big in Europa. Ininfatti sono stati disputati solamente due incontri. Vittoria interna per il Rapallo sul Bogliasco, successo a domicilio per Florentia su Trieste. Vediamo i tabellini odierni e laRAPALLO-NETAFIM BOGLIASCO 1951 12-8 RAPALLO: S. Caso, N. Zanetta 3, U. Gitto 3, I. Rossi, D. Carrasco Leyva 2, L. Vanelo, G. Cerliani, B. Cabona 1, S. Costa, Marcialis 1, R. Bianconi 2, G. Apilongo. All. Antonucci NETAFIM BOGLIASCO 1951: V. Uccella, A. Riccio, B. Rosta, G. ...

