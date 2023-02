Palio di Siena: bandiere delle contrade donate a Vittorio Emanuele III ritrovate in un museo romano (Di sabato 25 febbraio 2023) Diciassette bandiere delle contrade del Palio di Siena che furono donate nel 1938 dalla citta' all'allora re d'Italia Vittorio Emanuele III, sono state ritrovate nei depositi del museo della Citta' di Roma L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 febbraio 2023) Diciassettedeldiche furononel 1938 dalla citta' all'allora re d'ItaliaIII, sono statenei depositi deldella Citta' di Roma L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... loziovale71 : @JediPerLItalia Se @faberpiredda è un fascio, io ho vinto il Palio di Siena come cavallo. Dai, non diciamo sciocchezze. - GazzettadiSiena : All'inizio degli anni Ottanta era stato a Siena per 'Palio che Passione' - Ugo53936713 : @Gobbacciavera1 ???????????????????? mi mancava. Anche la casata hanno i cervi? Come al palio di Siena praticamente ?????? - SIENANEWS : Palio, i veterinari della Comune passano da cinque a quattro: entrano Incastrone e Strozzi... - B_Bunny_Pos : RT @AmbasciataUSA: The U.S. loves Italy ?????????? Oggi la città di Siena e il suo palio saranno i protagonisti del Carnevale più antico e cele… -