Pagine gialle a tutto gas (Di sabato 25 febbraio 2023) Tre settimane di corsa, concentrate nelle festività fra metà dicembre e l’Epifania; tre settimane di attività massacrante, sotto i vent’anni, che invece di stancarci ci elettrizzavano. La spinta ce la L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 25 febbraio 2023) Tre settimane di corsa, concentrate nelle festività fra metà dicembre e l’Epifania; tre settimane di attività massacrante, sotto i vent’anni, che invece di stancarci ci elettrizzavano. La spinta ce la L'articolo proviene da il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Favollo2 : @MrAndre79540600 @ultimora_pol Tu non leggi neanche le pagine gialle. - FallingMatuidi : Di detergenti intimi, Bonucci e pagine gialle. - GiacomoPagliani : Il numero è sulle pagine gialle, chiamalo se hai i coglioni!!! @MarcoFattorini - ICARVSFLY : non è questione di tirchieria ma già lo vendi in condizioni disastrose, pagine gialle e copertina piegata poi prete… - RDenigro : @sole24ore È come la piramide di Ponzi…. i primi ad iscriversi guadagnavano qualcosa in prestigio e turismo… adesso… -