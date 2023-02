Padova | si soffia il naso durante un allenamento e sviene | muore a 18 anni

(Di sabato 25 febbraio 2023) Edoardo Zattin, 18, è morto per una emorragia cerebrale a a seguito di un maloreundi boxe. Il giovane, residente a Este, in provincia di, è morto improvvisamente. Edoardo lo scorso mercoledì aveva perso i sensi mentre siva ilin una pausaundi pugilato presso la palestra Move di Monselice. Dopo lo svenimento è stato subito soccorso e ricoverato in ospedale. La Procura della città veneta ha deciso di aprire un’inchiesta per chiarire la vicenda. Con molta probabilità verrà anche richiesta l’autopsia. Al momento non ci sono indagati. Gli istruttori hanno prestato immediato soccorso al giovane che è stato portato in ambulanza all’ospedale di Schiavonia e da lì, per la gravità del quadro ...

... per la gravità del quadro clinico, è stato disposto dai medici il trasferimento a, nel reparto di rianimazione neurochirurgica. Giovedì è stata dichiarata la morte cerebrale del 18enne e i ...In seguito, è giunta l'ambulanza che l'ha portato all'ospedale vicino per poi, a causa delle sue condizioni gravi, di trasportarlo nel nosocomio di. Al momento, è anche stata aperta una ...

La pausa durante l'allenamento di boxe è stata fatale per un giovane ragazzo di 18 anni che ha perso la vita in palestra; gli esami autoptici e l'inchiesta in corso proveranno a far luce.