Paddington | quanti film sono? Ne usciranno altri? Trama e curiosità sul franchising

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 25 febbraio 2023),è undel 2014 diretto da Paul King, che ha avuto un gradissimo successo. A questo neseguiti poi altre tre, che hanno confermato il successo ottenuto dal primo. Ad ogni modo, tutti gli appassionati delsi chiedono se a breve. Ecco tutte leal riguardo.? Il primorisale al 2014 ed è diretto da Paul King, scritto da King e Hamish McColl e prodotto da David Heyman. Per chi non avesse mai sentito parlare di questo, è basato sulla storia dell’orso, un personaggio della letteratura inglese, ovviamente per bambini e creato da ...