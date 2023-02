Outer Banks 4 | gli showrunner della serie Netflix promettono un viaggio ancora più emozionante

Leggi su movieplayer

(Di sabato 25 febbraio 2023) Glidel teen dramahanno stuzzicato i fan sul suo futuro, promettendo una quarta stagione "piùe pazza". Il teen drama diè da poco tornato sugli schermi con una terza stagione, ma è già stata confermata la realizzazione di una quarta. Protagonisti di Pogelandia, un evento a tematenutosi in California, il castha invitato i fan a tenersi forti per quello che accadrà in futuro. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla trama, ma gliJonas Pate, Josh Pate e Shannon Burke si sono detti entusiasti di poter continuare questo: "Tratteniamo a stento il nostro entusiasmo. Ilcontinua"....