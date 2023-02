Ostia Antica: ultimati in tempi record i lavori sulla pista ciclopedonale di via del Collettore Primario (Di sabato 25 febbraio 2023) Ostia – “Un lavoro portato a termine a tempo di record e con grande professionalità. Si tratta del primo intervento del genere effettuato sulla pista ciclabile e con grande soddisfazione possiamo dire di aver dato una risposta concreta alle richieste dei residenti e dei Comitati di quartiere che da tempo chiedevano un intervento radicale a seguito del cedimento di una parte strutturale della sede stradale”. È soddisfatto il Presidente della Commissione lavori Pubblici e Mobilità, Leonardo Di Matteo nell’annunciare il termine degli interventi sulla pista ciclopedonale di via del Collettore Primario. “Con la definizione del ‘tappetino’- afferma Di Matteo – i lavori iniziati un mese fa a seguito della ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 febbraio 2023)– “Un lavoro portato a termine a tempo die con grande professionalità. Si tratta del primo intervento del genere effettuatociclabile e con grande soddisfazione possiamo dire di aver dato una risposta concreta alle richieste dei residenti e dei Comitati di quartiere che da tempo chiedevano un intervento radicale a seguito del cedimento di una parte strutturale della sede stradale”. È soddisfatto il Presidente della CommissionePubblici e Mobilità, Leonardo Di Matteo nell’annunciare il termine degli interventidi via del. “Con la definizione del ‘tappetino’- afferma Di Matteo – iiniziati un mese fa a seguito della ...

