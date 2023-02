Oslo, arrestato di nuovo l’ex capo del gruppo Wagner. Intanto Mosca punisce Prigozhin: «Censurato da tutti i media» (Di sabato 25 febbraio 2023) l’ex comandante del gruppo mercenario russo Wagner Andrey Medvedev, fuggito in Norvegia dove ha chiesto asilo, è stato arrestato di nuovo dopo aver aggredito un agente di polizia fuori da un bar di Oslo. A riportare la notizia è il Guardian. L’uomo era stato già arrestato lo scorso 23 gennaio in base alla legge sull’immigrazione: dopo essere stato accolto in Norvegia, Medvedev aveva concordato di vivere in una casa protetta, ma il dissidio con le autorità sulle condizioni di vita a cui era costretto ha portato al suo arresto e al trasferimento in un centro di detenzione. Poche ore fa un nuovo intervento delle forze dell’ordine. Le circostanze esatte della rissa non sono state specificate ma secondo gli atti del tribunale Medvedev, ubriaco, avrebbe ... Leggi su open.online (Di sabato 25 febbraio 2023)comandante delmercenario russoAndrey Medvedev, fuggito in Norvegia dove ha chiesto asilo, è statodidopo aver aggredito un agente di polizia fuori da un bar di. A riportare la notizia è il Guardian. L’uomo era stato giàlo scorso 23 gennaio in base alla legge sull’immigrazione: dopo essere stato accolto in Norvegia, Medvedev aveva concordato di vivere in una casa protetta, ma il dissidio con le autorità sulle condizioni di vita a cui era costretto ha portato al suo arresto e al trasferimento in un centro di detenzione. Poche ore fa unintervento delle forze dell’ordine. Le circostanze esatte della rissa non sono state specificate ma secondo gli atti del tribunale Medvedev, ubriaco, avrebbe ...

