Osimhen si lascia andare su Spalletti | “Stiamo cercando di ripagarlo”

Il Napoli batte l'Empoli per due a zero grazie ad un autogol di Ismajili e ad un timbro in campionato dell'attaccante nigeriano Victor Osimhen. Gli azzurri, che hanno giocato in dieci uomini per una buona mezz'ora di gioco, non hanno per nulla sofferto continuando a giocare macinando occasioni da gol. I partenopei sono sempre più primi infatti, al momento, sono a più 18 punti sull'Inter che però ha una gara in meno: sfiderà il Bologna nella giornata di domani. Osimhen a cuore aperto su Spalletti, le parole In particolare, ai microfoni di Dazn, è intervenuto l'attaccante del Napoli Victor Osimhen, queste le sue parole: "Abbiamo molta fiducia grazie a Spalletti, ci siamo ricordati della sfida dello scorso anno, non è stato facile". "È una delle stagioni migliori della mia vita, sto ...

