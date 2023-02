Osimhen senza limiti: meglio di Haaland e dell'idolo Drogba. Il Napoli è più top dei top club che lo vogliono (Di sabato 25 febbraio 2023) Quando lasci il campo nei minuti finali e il tuo allenatore, che si chiama Luciano Spalletti (e ha avuto a che fare con grandi campioni), ti... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 febbraio 2023) Quando lasci il campo nei minuti finali e il tuo allenatore, che si chiama Luciano Spalletti (e ha avuto a che fare con grandi campioni), ti...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Il #Napoli non arretra di un passo neppure alla vigilia dell’impegno di #ChampionsLeague! #Kvaratskhelia e #Osimhen… - cmdotcom : #Osimhen senza limiti: meglio di #Haaland e dell'idolo #Drogba. Il #Napoli è più top dei top club che lo vogliono - bagnariol_luca : Bellissimi Kvara e Osimhen, ma nulla mi leva dalla testa l’idea che senza Lobokta questo Napoli non avrebbe mai rag… - sportli26181512 : Osimhen senza limiti: meglio di Haaland e dell'idolo Drogba. Il Napoli è più top dei top club che lo vogliono: Quan… - Azzurra47097501 : @Interistadoc10 Abbiamo giocato ben 6 gare senza osimhen. In campionato 1 solo sconfitta con voi poi per rivedere… -