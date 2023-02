Osimhen non smette di segnare: il bomber del Napoli centra un altro record (Di sabato 25 febbraio 2023) Victor Osimhen non vuole saperne di smettere di segnare: il bomber nigeriano del Napoli ha centrato un altro record Come riferito da OptaPaolo, Victor Osimhen si sta prendendo sempre più record in questa stagione in cui non smette di andare a segno. Il bomber del Napoli è infatti all’ottava gara di fila a segno con quella di oggi e, a 24 anni e 58 giorni, è il secondo più giovane di sempre a riuscirci dopo Roberto Muzzi (23 anni e 165 giorni nel 1995). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Victornon vuole saperne dire di: ilnigeriano delhato unCome riferito da OptaPaolo, Victorsi sta prendendo sempre piùin questa stagione in cui nondi andare a segno. Ildelè infatti all’ottava gara di fila a segno con quella di oggi e, a 24 anni e 58 giorni, è il secondo più giovane di sempre a riuscirci dopo Roberto Muzzi (23 anni e 165 giorni nel 1995). L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Poi #Kvaratskhelia, più sfuggente di Houdini, propizia anche la rete del 2-0: controllo a un tocco (rivedetelo, val… - annatrieste : Non è autogol è che pur di non farla prendere a Osimhen ormai preferiscono farsi gol da soli - juventusfans : Hanno infiltrati ultras in ogni organo e “giustizia” sportiva, non pagano lo stadio da sempre, gli unici insieme al… - TheRealPalva : RT @MorroLuca1: Osimhen ha segnato in tutte le partite da quando è tornato dall’infortunio (10a giornata). In una però non ha segnato… co… - michele_dauria7 : #Osimhen attaccante osceno. Possiamo dire ciò che vogliamo, ma non stoppa la palla, sa solo correre dritto per dri… -