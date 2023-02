Osimhen fa volare il Napoli e sogna il record: in gol da 8 partite consecutive. Batistuta, Quagliarella e CR7 si fermarono a 11 (Di sabato 25 febbraio 2023) Con il gol contro l’Empoli Victor Osimhen entra nel tabellino dei marcatori per l’ottava volta consecutiva in serie A. Il 24enne nigeriano ha iniziato la sua striscia di gol l’8 gennaio scorso nella partita fuori casa del Napoli contro la Sampdoria, per poi continuare a segnare contro Juventus (2 reti), Salernitana, Roma, Spezia (2 reti), Cremonese e Sassuolo. In questa speciale classifica, meglio di lui hanno fatto solo Trezeguet (Juventus 2005-06) e Immobile (Lazio 2019-20), segnando 9 partite consecutive, poi Pascutti (Bologna 1962-63) per dieci incontri mentre il record con 11 partite di fila in gol se lo dividono Batistuta (Fiorentina 94-95), Quagliarella (Sampdoria 18-19), Cristiano Ronaldo (Juventus 19-20). Ma non solo. Con il gol contro i ... Leggi su open.online (Di sabato 25 febbraio 2023) Con il gol contro l’Empoli Victorentra nel tabellino dei marcatori per l’ottava volta consecutiva in serie A. Il 24enne nigeriano ha iniziato la sua striscia di gol l’8 gennaio scorso nella partita fuori casa delcontro la Sampdoria, per poi continuare a segnare contro Juventus (2 reti), Salernitana, Roma, Spezia (2 reti), Cremonese e Sassuolo. In questa speciale classifica, meglio di lui hanno fatto solo Trezeguet (Juventus 2005-06) e Immobile (Lazio 2019-20), segnando 9, poi Pascutti (Bologna 1962-63) per dieci incontri mentre ilcon 11di fila in gol se lo dividono(Fiorentina 94-95),(Sampdoria 18-19), Cristiano Ronaldo (Juventus 19-20). Ma non solo. Con il gol contro i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciliegiodinoce : I cronisti si chiedono se #Osimhen può migliorare. In teoria potrebbe imparare a volare, quindi si. #EmpoliNapoli - mimanda_picone : RT @calciomercatoit: ?? 28' GOOOL DEL NAPOLI! #Osimhen non perdona sulla respinta di #Vicario e fa volare gli azzurri! ??? #EmpoliNapoli 0-… - calciomercatoit : ?? 28' GOOOL DEL NAPOLI! #Osimhen non perdona sulla respinta di #Vicario e fa volare gli azzurri! ??? #EmpoliNapoli 0-2 ???? #SerieA LIVE - corsereporter : ?? 20 gol in stagione, 2 in Champions League di cui uno stasera e 8 partita consecutiva in gol. Víctor #Osimhen si è… - sportli26181512 : Napoli, Kvara sbaglia il rigore: la reazione di Osimhen è da campione: È il concetto di squadra che sta facendo vol… -