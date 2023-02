Osimhen fa 19, il Napoli fa +18: battuto anche l’Empoli, 0-2 al Castellani (Di sabato 25 febbraio 2023) Un’altra vittoria del Napoli di Spalletti apre il 24esimo turno di Serie A. In casa dell’Empoli gli azzurri vincono 2-0 con un autogol... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 febbraio 2023) Un’altra vittoria deldi Spalletti apre il 24esimo turno di Serie A. In casa delgli azzurri vincono 2-0 con un autogol...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : In Italia invece si accaniscono solo contro la #Juventus, mica vanno a controllare chi realmente ha fatto… - anperillo : 8 vittorie di fila per il #Napoli e 8 partite di seguito in gol per #Osimhen. Continua il dominio azzurro in… - ZZiliani : #Napoli esagerato. Su un collettivo che lo rende squadra all’ennesima potenza innesta due individualità capaci, spr… - carm_pana : RT @anperillo: 8 vittorie di fila per il #Napoli e 8 partite di seguito in gol per #Osimhen. Continua il dominio azzurro in #SerieA. A #Emp… - fanpage : Il Napoli vince anche l’Empoli e ottiene l’ottavo successo consecutivo. L’autorete di Ismajli e il gol di #Osimhen,… -