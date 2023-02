Osimhen, ennesimo record: 8 partite di fila a segno, è il secondo più giovane di sempre in A (Di sabato 25 febbraio 2023) Una stagione sempre più esaltante, quella di Victor Osimhen: il gol segnato all'Empoli in trasferta permette all'attaccante nigeriano... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 febbraio 2023) Una stagionepiù esaltante, quella di Victor: il gol segnato all'Empoli in trasferta permette all'attaccante nigeriano...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Osimhen, ennesimo record: 8 partite di fila a segno, è il secondo più giovane di sempre in A: Una stagione sempre p… - GruppoEsperti : Ottava partita di fila a segno ?? Ennesimo +3 e giornata omologata al #Fantacalcio ?? Debordante Victor Osimhen ??… - MangaRobby : Ennesimo orrore di #Ayroldi: Osimhen salta l'uomo e viene clamorosamente trattenuto dallo stesso, che era il penult… - lssndr1926 : Kvaratshkelia con un tiro insignesco, Osimhen che segna l'ennesimo tap in (non ditelo a calcio disonesto che sennò… - grisou79 : Ennesimo corner, Kvara tira da fuori, Vicario respinge e Osimhen ha un riflesso mostruoso - bang, 2-0 sulla ti riba… -