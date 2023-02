Osimhen eguaglia CR7, a segno in tutte le ultime 8 partite (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo essere passato in vantaggio al 17? con un autogol di Ismajli che devia nella propria porta, il Napoli raddoppia al 28 con il solito Osimhen. Grande schema da calcio d’angolo del Napoli che porta al tiro Kvara. Vicario ribatte con difficoltà e la palla arriva a Osimhen che deposita in rete. Con questa rete l’attaccante nigeriano del Napoli eguaglia Cristiano Ronaldo in Italia andando a segno in tutte le ultime otto partite giocate in campionato. E diventa il secondo più giovane giocatore nell’era dei tre punti a vittoria a trovare la rete in otto presenze consecutive in Serie A (24 anni, 58 giorni il giorno della partita), dietro solo a Roberto Muzzi (23 anni, 165 con il Cagliari nel 1995). Osimhen (43 reti finora) ha superato Keita Baldé e Franck ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo essere passato in vantaggio al 17? con un autogol di Ismajli che devia nella propria porta, il Napoli raddoppia al 28 con il solito. Grande schema da calcio d’angolo del Napoli che porta al tiro Kvara. Vicario ribatte con difficoltà e la palla arriva ache deposita in rete. Con questa rete l’attaccante nigeriano del NapoliCristiano Ronaldo in Italia andando ainleottogiocate in campionato. E diventa il secondo più giovane giocatore nell’era dei tre punti a vittoria a trovare la rete in otto presenze consecutive in Serie A (24 anni, 58 giorni il giorno della partita), dietro solo a Roberto Muzzi (23 anni, 165 con il Cagliari nel 1995).(43 reti finora) ha superato Keita Baldé e Franck ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Osimhen eguaglia CR7, a segno in tutte le ultime 8 partite Il nigeriano diventa anche il secondo più giovane gioc… - marcullo02 : RT @tuttonapoli: Osimhen non si ferma più! Raddoppia ed eguaglia Ronaldo! - sscalcionapoli1 : Osimhen non si ferma più! Raddoppia ed eguaglia Ronaldo! - tuttonapoli : Osimhen non si ferma più! Raddoppia ed eguaglia Ronaldo! -