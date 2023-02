OROSCOPO. Oroscopo del giorno Domenica 26 Febbraio 2023 (Di sabato 25 febbraio 2023) Oroscopo – Oroscopo del giorno Domenica 26 Febbraio 2023: Oroscopo quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Oroscopo di oggi Ariete – Domenica 26 Febbraio 2023 Piccole tensioni e problemi familiari o casalinghi annebbieranno un po’ questa giornata, in cui avrete anche uno stato d’animo leggermente turbolento. In realtà non succede nulla di male, solo che la Luna e gli altri pianeti non saranno in armonia e le differenze oi conflitti tenderanno ad affiorare di più. Oroscopo di oggi Toro – Domenica 26 ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 febbraio 2023)del26quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.di oggi Ariete –26Piccole tensioni e problemi familiari o casalinghi annebbieranno un po’ questa giornata, in cui avrete anche uno stato d’animo leggermente turbolento. In realtà non succede nulla di male, solo che la Luna e gli altri pianeti non saranno in armonia e le differenze oi conflitti tenderanno ad affiorare di più.di oggi Toro –26 ...

