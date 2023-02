Oroscopo del weekend del 25 e 26 febbraio 2023 | tutti i segni e le previsioni

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 25 febbraio 2023) Ariete: è tempo per decidere Approfittate del sostegno di Giove per prendere decisioni nette e chiudere ciò che non vi interessa. Fate attenzione alle difficoltà in amore e a unmovimentato. Toro: il futuro sembra sorridere Nuove opportunità di lavoro e nascite per le coppie. Attenzione al denaro e alla gestione delle finanze, lesono ottime. Gemelli: dimenticatevi delle storie passate Siete pronti per affrontare nuove sfide e avere successo. È importante voltare pagina e dimenticare il passato, soprattutto se troverete il giusto obiettivo. Cancro: la luce in fondo al tunnel Finalmente la tempesta sta per placarsi e si va verso un periodo migliore. Buone notizie per la stabilità e la salute, la disciplina vi aiuterà. Leone: un passo importante per la serenità Marte e Giove vi daranno la forza per fare ...