Orologi culinari

(Di sabato 25 febbraio 2023) Oltre a essere parte della storia, e a determinare decisioni e geografie, il cibo riesce ad avere in qualche modo anche una sua dimensione metafisica, che prescinde dal suo valore di nutrimento. E su questo, ormai, siamo tutti d’accordo. Ogni volta che ci fermiamo a riflettere, scopriamo quanto il nostro modo di mangiare o di preparare i nostri pasti determini ben più che la nostra soddisfazione del palato. Sia ben più dell’appagamento dei sensi, o del bisogno di calorie. È desiderio ma anche socialità, è amore e passione, è impegno nella scelta e ha una chiara valenza religiosa. Ci identifica come persone, ma è anche in grado di definire la nostra nazionalità, il nostro passato e la nostra storia personale e sociale. Ma abbiamo mai davvero riflettuto sull’importanza che ha avuto il cibo nel misurare il tempo? Il valore del cibo passa anche dal tempo che ne determina la preparazione. ...