Oriana piange per la situazione con Daniele e "discute" con le amiche del Van – VIDEO

Attimi di tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. Le "coppie" del reality show alimentano discussioni e incomprensioni oltre i loro componenti. Anche il nuovo distacco tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ha sollevato nuovi malumori tra le quattro mura di Cinecittà. Oriana piange per la situazione con Daniele e "litiga" con le amiche...

