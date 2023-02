Ordigno al Tribunale di Pisa | arriva la rivendicazione anarchica | «Possiamo avvicinarci ai palazzi del potere e colpire»

(Di sabato 25 febbraio 2023) Non ha causato né feriti né danni alla struttura l’ritrovato all’ingresso deldi. Disinnescato ieri, 24 febbraio, dagli artificieri di Firenze, era composto da una bottiglia incendiaria e da un grosso petardo. La miccia non era altro che un foglio di carta, a cui è stato dato fuoco. Fortunatamente si è spento prima di innescare l’esplosione. Mentre proseguono le indagini della Digos della questura diper risalire all’identità delle due persone incappucciate che, nelle immagini di sorveglianza, si vedono depositare l’sul web ladegli autori del gesto. Si è trattato di un attacco di matrice: «Abbiamo collocato unesplosivo nella porta di servizio del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LorenzoMarra75 : RT @ardigiorgio: la federazione terroristica di Cospito, ha rivendicato un ordigno esplosivo al tribunale di Pisa: 'abbiamo dimostrato che… - 17france17 : @Marco_dreams Vuoi twittare qualcosa anche sull’ordigno messo dai sinistri al Tribunale di Pisa o preferisci contin… - TgrRaiToscana : Indagini in corso a #Pisa. La 'pista anarchica' nelle ultime ore ha trovato un primo riscontro #IoSeguoTgr - AndreaFrabetti : RT @ardigiorgio: la federazione terroristica di Cospito, ha rivendicato un ordigno esplosivo al tribunale di Pisa: 'abbiamo dimostrato che… - al35479958 : RT @ardigiorgio: la federazione terroristica di Cospito, ha rivendicato un ordigno esplosivo al tribunale di Pisa: 'abbiamo dimostrato che… -

"La notte del 21 febbraio abbiamo collocato unesplosivo nella porta di servizio deldi Pisa - il testo della nota, riportato dal quotidiano La Nazione - non sappiamo se la ...Non ha causato né feriti né danni alla struttura l'ritrovato all'ingresso deldi Pisa . Disinnescato ieri, 24 febbraio, dagli artificieri di Firenze, era composto da una bottiglia incendiaria e da un grosso petardo . La miccia non ...

Ordigno davanti al tribunale. Pisa si risveglia nella paura: "Non è esploso solo per errore" LA NAZIONE

Ordigno al Tribunale di Pisa, arriva la rivendicazione anarchica: «Possiamo avvicinarci ai palazzi del potere e colpire» Open

Pisa, in due hanno cercato di far esplodere bomba al tribunale: pista anarchica La Repubblica Firenze.it

Ordigno in Tribunale: per 24 ore nessuno lo ha visto LA NAZIONE

Bomba inesplosa al tribunale, palazzo evacuato Today.it

Un gruppo anarchico vicino ad Alfredo Cospito ha rivendicato l'ordigno artigianale inesploso trovato giovedì scorso all'ingresso del tribunale di Pisa: "Abbiamo dimostrato che è possibile avvicinarsi ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...