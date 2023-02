Ora l'Europa vuole tassarci per i comportamenti a tavola (Di sabato 25 febbraio 2023) Il commissario al Bilancio ha proposto di introdurre un "prelievo sugli sprechi alimentari": come se già non bastassero lo stop alle auto a benzina e la riqualificazione energetica delle case green Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 febbraio 2023) Il commissario al Bilancio ha proposto di introdurre un "prelievo sugli sprechi alimentari": come se già non bastassero lo stop alle auto a benzina e la riqualificazione energetica delle case green

