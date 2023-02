“Ora è tutto chiaro”. Crisi Ferragnez, la notizia ufficiale di Chiara Ferragni e Fedez (Di sabato 25 febbraio 2023) Chiara Ferragni e Fedez, fine della storia? Una foto pubblicata nelle ultime ore sul profilo social della nota imprenditrice e mamma di Leone e di Vittoria metterebbe definitivamente a tacere le voci sulla rottura di coppia con il marito Fedez. Chiara Ferragni pubblica una foto con Fedez. Finisce così un capitolo di coppia che ha tenuto con il fiato sospeso milioni di fan. Dopo le vicende avvenute sul palcoscenico di Sanremo 2023, sono state tante le voci che davano i due coniugi prossimi a una decisione definitiva, eppure la situazione sembra essersi ribaltata nel giro di poco tempo, lasciando tirare un sospiro di sollievo a quanti stavano iniziando a intravedere il capolinea. Leggi anche: “Li hanno beccati”. Chiara Ferragni e ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 febbraio 2023), fine della storia? Una foto pubblicata nelle ultime ore sul profilo social della nota imprenditrice e mamma di Leone e di Vittoria metterebbe definitivamente a tacere le voci sulla rottura di coppia con il maritopubblica una foto con. Finisce così un capitolo di coppia che ha tenuto con il fiato sospeso milioni di fan. Dopo le vicende avvenute sul palcoscenico di Sanremo 2023, sono state tante le voci che davano i due coniugi prossimi a una decisione definitiva, eppure la situazione sembra essersi ribaltata nel giro di poco tempo, lasciando tirare un sospiro di sollievo a quanti stavano iniziando a intravedere il capolinea. Leggi anche: “Li hanno beccati”.e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lauraboldrini : Non solo il Governo non ha condannato il pestaggio di #Azionestudentesca, vicina a FdI, ai danni dei giovani del li… - francescacheeks : stanotte i cani sono stati liberati e abbiamo giocato in casa per le prime due date sold out ?? ora altri tre concer… - colvieux : Sì, ha minacciato sanzioni ma siccome la maggioranza enorme dell’opinione pubblica si è indignata, ora si è rimangi… - infoitinterno : 'Abbiamo fatto pace, ora sistemo tutto io' Il messaggio choc del killer dopo il massacro - AnnaelisaSirag1 : RT @sono_solo_tweet: Il padre di Puffetta ci spiegasse il perché dell'uso della parola 'voltagabbana' in riferimento a Signorini. Alfonso… -