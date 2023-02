Opere dell’intelligenza artificiale vs copyright Cosa dicono davvero i termini d’uso

Leggi su formiche

(Di sabato 25 febbraio 2023) In un precedente articolo abbiamo cercato di fare un po’ di luce su come il diritto d’autore inquadra lerealizzate con sistemi di intelligenza“generativa”, arrivando a spiegare in qualiqueste creazioni possono essere considerate cometutelate. Abbiamo dovuto procedere per principi generali perché, come spiegato, ad oggi anche nelle legislazioni più avanzate non esistono norme specifiche sulapplicato a questo tipo di creazioni. Non esistono nemmeno sentenze importanti che possano fungere da precedente. Il fenomeno ècosì nuovo e tuttora in frenetica evoluzione, che difficilmente possono esistere delle regole applicabili a priori e adattabili a tutte le situazioni e a tutti i contesti. In mancanza, dunque, non ci resta che spostarci a ...