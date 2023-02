Operazione disinnesco bomba, tutto pronto ad Avezzano (Di sabato 25 febbraio 2023) Ad Avezzano è tutto pronto per domani, giorno dell'Operazione "disinnesco" della bomba della Seconda guerra mondiale Mark 65, nome in codice AN - M65, di 1000 lb ritrovata l'11 febbraio durante lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 febbraio 2023) Adper domani, giorno dell'" delladella Seconda guerra mondiale Mark 65, nome in codice AN - M65, di 1000 lb ritrovata l'11 febbraio durante lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AvezzanoTw : #Avezzano, tutto pronto per l’operazione “disinnesco della bomba”. In azione 80 telecamere anti-sciacalli, più di 7… - AvezzanoTw : #Avezzano, decisi gli ultimi dettagli per l’operazione “disinnesco della bomba”: attivato servizio bus per anziani… - infoitinterno : Domenica 26 febbraio l’operazione di disinnesco della bomba: via dalle abitazioni entro le 8.3 - infoitinterno : Avezzano, operazione “disinnesco”: attivato servizio bus per anziani ultraottantenni. 9 le aree di partenza dei mez… - Terremarsicane : Avezzano, operazione “disinnesco”: attivato servizio bus per anziani ultraottantenni. 9 le aree di partenza dei mez… -