Omloop Het Nieuwsblad donne: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming (Di sabato 25 febbraio 2023) La stagione delle Classiche si apre anche per le ragazze con la disputa della 18a edizione della Omloop Het Nieuwsblad donne, in programma per sabato 25 febbraio. Lo scorso anno qui si impose Annemiek van Vleuten davanti a Demi Vollering e Lorena Wiebes. Nessuna italiana ha mai vinto questa corsa L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Women Cycling Pro Almeria: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming UAE Tour donne: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming Leggi su blogciclismo (Di sabato 25 febbraio 2023) La stagione delle Classiche si apre anche per le ragazze con la disputa della 18a edizione dellaHet, in programma per sabato 25 febbraio. Lo scorso anno qui si impose Annemiek van Vleuten davanti a Demi Vollering e Lorena Wiebes. Nessuna italiana ha mai vinto questa corsa L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Women Cycling Pro Almeria:tv eUAE Tourtv e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpazioCiclismo : Così il direttore sportivo Wilfred Peeters dopo la #OHN23: 'L'idea era non prendere il controllo della corsa, ma qu… - charliemax90 : RT @girodiruota: Si dà mai la giusta considerazione alla serenità. Non nel ciclismo almeno. Perché è vero che quello che conta, stringi str… - charliemax90 : RT @giostuzzi: È andata che all'Omloop, Dylan van Baarle ha vinto di gambe e soprattutto di serenità. È andata che l'#OHN23 è stata una cor… - SpazioCiclismo : L'analisi di Tom Pidcock dopo la #OHN23: 'Van Baarle? Quando attacca è invisibile'. - Ciclonews_biz : Nella giornata di ieri Lotte Kopecky ha vinto l'Omloop het Nieuwsblad 2023 dopo dodici chilometri in solitaria, buo… -