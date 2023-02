Omloop Het Nieuwsblad 2023 oggi: orari, percorso, programma, favoriti, streaming (Di sabato 25 febbraio 2023) Primo antipasto di Classiche del Nord e soprattutto di Giro delle Fiandre: in scena oggi la Omloop Het Nieuwsblad, corsa belga che si ispira ovviamente alla Ronde. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con orari, programma, percorso e favoriti. L’edizione 2023 della Omloop Het Nieuwsblad si terrà, come detto, domani, sabato 25 febbraio, e avrà inizio alle ore 10:55 (per poi concludersi alle ore 16:00 circa); sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 2 (canale 211 di Sky, dalle ore 13:30) e in streaming su Eurosport.it, SkyGo, NOW Tv, DAZN e Discovery+; non può mancare la Diretta LIVE testuale di OA Sport. programma Omloop HET Nieuwsblad ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Primo antipasto di Classiche del Nord e soprattutto di Giro delle Fiandre: in scenalaHet, corsa belga che si ispira ovviamente alla Ronde. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con. L’edizionedellaHetsi terrà, come detto, domani, sabato 25 febbraio, e avrà inizio alle ore 10:55 (per poi concludersi alle ore 16:00 circa); sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 2 (canale 211 di Sky, dalle ore 13:30) e insu Eurosport.it, SkyGo, NOW Tv, DAZN e Discovery+; non può mancare la Diretta LIVE testuale di OA Sport.HET...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Omloop Het Nieuwsblad 2023, una squadra di specialisti per la EF Education-EasyPost: “Sappiamo crearci opportunità” - infoitsport : Israel-Premier Tech, Dylan Teuns costretto a saltare la Omloop Het Nieuwsblad per un raffreddore: “Non ho nemmeno f… - infoitsport : Omloop Het Nieuwsblad apre domani la stagione delle classiche Belghe, occhi puntati su Trentin e Ballerini - francioniflli : Ciclismo, Omloop Het Nieuwsblad 2023: Sabato 25 febbraio LA DIRETTA, tutti gli italiani in gara - SpazioCiclismo : Domani si apre la stagione del pavé con la Omloop Het Nieuwsblad: scopriamo i possibili protagonisti. #OHN #OHN23 -