Omloop Het Nieuwsblad 2023 | Dylan van Baarle in trionfo nell’antipasto di Fiandre | sesto Davide Ballerini

(Di sabato 25 febbraio 2023) La Dwaars nel 2021, la Roubaix nel 2022, ora laHet. La trasformazione in uomo da Classiche del Nord è definitivamente completata, se serviva un’ulteriore conferma.vansarà tra i grandi favoriti nelle Monumento con il pavé e l’ha dimostrato anche oggi, cogliendo il primo successo in maglia Jumbo-Visma con una corsa d’autore. Prima parte di gara molto caotica, con diversi tronconi divisi. A circa 80 chilometri dal traguardo si è andata a delineare una fuga che comprendeva Jan Tratnik, Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma), Fred Wright (Bahrain-Victorious), Marco Haller (Bora-Hansgrohe), Connor Swift (Ineos-Grenadiers) e Kelland O’Brien (Israel-Premier Tech). Da dietro poi, sul Molenberg, a 40 chilometri dall’arrivo, l’attacco diVan...

sabato 25 febbraio, nelle Fiandre sarà al via della 18ma edizione della Omloop Het Nieuwsblad. La corsa, che partirà dal centro di Gand e terminerà a Ninove dopo 132 km con cinque tratti su pavé

