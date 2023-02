Omicidio Thomas, ora c'è un indagato (Di sabato 25 febbraio 2023) A quasi un mese dal delitto, c'è una novità importante per l'Omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso in un agguato ad Alatri la sera del 30 gennaio. Una persona è iscritta nel registro degli ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 25 febbraio 2023) A quasi un mese dal delitto, c'è una novità importante per l'diBricca, il 19enne ucciso in un agguato ad Alatri la sera del 30 gennaio. Una persona è iscritta nel registro degli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Alatri / Omicidio Thomas Bricca, lunedì l’interrogatorio dell’unico indagato - Profilo3Marco : RT @Agenzia_Ansa: Ci sarebbe un indagato per l'omicidio di Thomas Bricca: una persona sarebbe stata iscritta nel registro della procura di… - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: Ci sarebbe un indagato per l'omicidio di Thomas Bricca: una persona sarebbe stata iscritta nel registro della procura di… - _5T1C4ZZ1_ : RT @Agenzia_Ansa: Ci sarebbe un indagato per l'omicidio di Thomas Bricca: una persona sarebbe stata iscritta nel registro della procura di… - Agenzia_Ansa : Ci sarebbe un indagato per l'omicidio di Thomas Bricca: una persona sarebbe stata iscritta nel registro della procu… -