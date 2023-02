Omicidio di Thomas Bricca ad Alatri, la svolta: c’è un indagato (Di sabato 25 febbraio 2023) Nel caso di Thomas Bricca ad Alatri c’è almeno un sospettato. Dopo le perquisizioni dei giorni scorsi gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati il nome di una persona. E presto potrebbero seguirne altri. L’indagine della procura di Frosinone sul 19enne ucciso da un proiettile nella piazza principale della cittadina va quindi verso una svolta. A scrivere della persona iscritta nel registro degli indagati è oggi il Corriere della Sera. All’inizio dell’indagine gli amici di Thomas avevano accusato due fratelli di 22 e 24 anni. Che nelle sere precedenti avevano fatto a botte con altri ragazzi nella stessa zona. Mentre il vero obiettivo degli spari sarebbe stato un 21enne di origine marocchina. Che ha confermato la tesi. Thomas, secondo questa ricostruzione, indossava un ... Leggi su open.online (Di sabato 25 febbraio 2023) Nel caso diadc’è almeno un sospettato. Dopo le perquisizioni dei giorni scorsi gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati il nome di una persona. E presto potrebbero seguirne altri. L’indagine della procura di Frosinone sul 19enne ucciso da un proiettile nella piazza principale della cittadina va quindi verso una. A scrivere della persona iscritta nel registro degli indagati è oggi il Corriere della Sera. All’inizio dell’indagine gli amici diavevano accusato due fratelli di 22 e 24 anni. Che nelle sere precedenti avevano fatto a botte con altri ragazzi nella stessa zona. Mentre il vero obiettivo degli spari sarebbe stato un 21enne di origine marocchina. Che ha confermato la tesi., secondo questa ricostruzione, indossava un ...

