Omicidio di Danilo Lucente Pipitone a Centocelle | arrestato in Francia il killer

È stato arrestato in Francia con l'accusa di aver ucciso il caporal maggiore dell'esercito Danilo Salvatore Lucente Pipitone. A finire in manette, al termine di minuziose e articolate indagini andate avanti per due settimane, da parte degli uomini della Squadra Mobile di Roma, è stato il 33enne Mohamed Abidi. L'uomo era ricercato per aver ucciso Pipitone nella notte tra il 10 e l'11 febbraio in via Palmiro Togliatti, in zona Centocelle a Roma. Due settimane di indagini per risolvere il caso Le attività investigative sono andate avanti veloci, anche grazie alla ricostruzione resa da un testimone che ha raccontato dell'aggressione da parte dell'omicida nei confronti del caporal maggiore. Il 33enne avrebbe riempito di botte il militare, fino a colpirlo con un corpo ...

