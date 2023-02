Omicidio Cerciello Rega | condannato il maresciallo che bendò in caserma uno dei killer

(Di sabato 25 febbraio 2023)del vicebrigadiere Marioa due mesi di reclusione con pena sospesa e a un’ammenda ilFabio Manganaro, responsabile di aver bendato ini due ragazzi americani giudicati colpevoli dei fatti accaduto nel 2019. In piena notte,e un collega risposero a una chiamata per furto nel cuore ... TAG24.

Leggi Anche, in appello ridotte le pene per i due americani Nei confronti dell'imputato l'accusa è di misura di rigore non consentita . Il giudice Alfonso Sabella ha disposto anche un ...Registrazione audio integrale dell'udienza di "Processo a Fabio Manganaro (vicenda dell'del vicebrigadiere dei Carabinieri MarioRega)" che si è tenuta a Roma venerdì 24 febbraio 2023. Gli argomenti trattati nel processo sono: Penale.

Nei confronti dell'imputato l'accusa è di misura di rigore non consentita. Il giudice ha disposto anche un risarcimento di 5mila euro in favore di Hjorth ...Il giudice monocratico di Roma ha condannato Fabio Manganaro, il maresciallo dei carabinieri accusato di misura di rigore non consentita dalla legge, a due mesi di carcere con pena sospesa ...