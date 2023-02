Olly a FqMagazine | “Queerbaiting a Sanremo? Mai | sono inclusivo Chiedo scusa per il vecchio freestyle omofobo | una cavolata fatta a 18 anni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 febbraio 2023) Con “Polvere” ha catturato l’attenzione, tra gli artisti in gara all’ultimo Festival di, per il ritmo, la personalità e il remix de “La notte vola” con Lorella Cuccarini sul palco dell’Ariston la sera delle cover.sui social (specie su TikTok) è scatenatissimo e ha conquistato anche parte della comunità LGBTQ+ con le sue canotte, i balletti e lo sguardo sensuale. Sarà mica stata qualche mossa di, ossia attrarre un pubblico queer e al contempo non offendere l’audience più tradizionale? Lo abbiamo chiesto al diretto interessato, che però ha respinto questa ipotesi. Intanto è uscito “Gira, Il Mondo Gira”, repack del suo ultimo Ep “Il Mondo Gira”. Ad aprile parte il tour con il doppio sold out a Milano (5 e 6 aprile ai Magazzini Generali) e il sold out a Roma a Largo Venue il 16 aprile, rimangono biglietti per il ...