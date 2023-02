“Oddio, ma che sta facendo?”. GF Vip 7, Tavassi fa saltare tutti dal letto: è successo di notte (Di sabato 25 febbraio 2023) Al GF Vip 7 Edoardo Tavassi ha fatto qualcosa di clamoroso, mentre era piena notte. Un gesto che ha lasciato tutti sconvolti, tranne Daniele Dal Moro, che era d’accordo con lui. Entrando nello specifico, erano precisamente le ore 4.30 e molti stavano ovviamente dormendo quando lui li ha fatti letteralmente saltare dal letto. Si è reso protagonista di un comportamento che ha divertito migliaia di utenti, ma che invece non è stato proprio accolto in maniera positiva dai suoi compagni di avventura. Intanto, prima di parlarvi cosa succede nella casa del GF Vip 7 con Edoardo Tavassi scatenato, fuori dalle mura del reality show c’è stato l’atteso incontro tra Antonino Spinalbese e sua figlia Luna Marì. Nella didascalia di accompagnamento al video social Spinalbese ha scritto: “Mi ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 febbraio 2023) Al GF Vip 7 Edoardoha fatto qualcosa di clamoroso, mentre era piena. Un gesto che ha lasciatosconvolti, tranne Daniele Dal Moro, che era d’accordo con lui. Entrando nello specifico, erano precisamente le ore 4.30 e molti stavano ovviamente dormendo quando lui li ha fatti letteralmentedal. Si è reso protagonista di un comportamento che ha divertito migliaia di utenti, ma che invece non è stato proprio accolto in maniera positiva dai suoi compagni di avventura. Intanto, prima di parlarvi cosa succede nella casa del GF Vip 7 con Edoardoscatenato, fuori dalle mura del reality show c’è stato l’atteso incontro tra Antonino Spinalbese e sua figlia Luna Marì. Nella didascalia di accompagnamento al video social Spinalbese ha scritto: “Mi ...

