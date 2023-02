Nuovo colpo a segno per l’iPhone 15 Pro per lo scanner LiDAR (Di sabato 25 febbraio 2023) I prossimi iPhone 15 Pro si distingueranno dai modelli iPhone 15 standard per un Nuovo elemento hardware di rilevo rappresentato dallo scanner LiDAR. Proprio questa preziosa componente sarà prodotta da un Nuovo fornitore per garantire migliori prestazioni e anche un risparmio energetico notevole per il device. Comprendiamo bene cosa sia il sensore/scanner LiDAR: la sua comparsa su un melafonino (per la prima volta) si deve all’iPhone 12 Pro. La componente sfrutta la luce per misurare la distanza di elementi nello spazio, come oggetti o persone, tramite laser. Il tempo impiegato dalla luce per tornare al sensore restituisce la posizione e la distanza esatta di quanto è presente nel luogo in cui ci troviamo. Proprio il sensore specifico viene utilizzato da tempo per ... Leggi su optimagazine (Di sabato 25 febbraio 2023) I prossimi iPhone 15 Pro si distingueranno dai modelli iPhone 15 standard per unelemento hardware di rilevo rappresentato dallo. Proprio questa preziosa componente sarà prodotta da unfornitore per garantire migliori prestazioni e anche un risparmio energetico notevole per il device. Comprendiamo bene cosa sia il sensore/: la sua comparsa su un melafonino (per la prima volta) si deve al12 Pro. La componente sfrutta la luce per misurare la distanza di elementi nello spazio, come oggetti o persone, tramite laser. Il tempo impiegato dalla luce per tornare al sensore restituisce la posizione e la distanza esatta di quanto è presente nel luogo in cui ci troviamo. Proprio il sensore specifico viene utilizzato da tempo per ...

