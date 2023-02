(Di sabato 25 febbraio 2023) - Ue vara sanzioni contro mercenari Wagner, in prima linea in questa battaglia. Il gruppo diffonde informazioni contraddittorie: la battaglia casa per casa sta volgendo a nostro favore, ma gli ultimi ...

- Ue vara sanzioni contro mercenari Wagner, in prima linea in questa battaglia. Il gruppo diffonde informazioni contraddittorie: la battaglia casa per casa sta volgendo a nostro favore, ma gli ultimi ...

Nuovi attacchi russi su Ucraina. Raddoppiano navi russe su mar Nero TGLA7

Attacco hacker all’Italia: colpiti siti del governo, imprese, Tim, carabinieri e banche. Rivendicato da collettivo filorusso Orizzonte Scuola

Ucraina, l'invisibile cyber guerra della Russia per piegarla WIRED Italia

La Russia ha raddoppiato il numero di navi nel Mar Nero: pronti nuovi attacchi missilistici Globalist.it

Ucraina, ultime notizie. Wagner: siamo a meno di 2 km dal centro di Bakhmut. Piano Cina, Biden: se ... Il Sole 24 ORE

L'Ucraina ha fatto sapere che la Russia ha raddoppiato il numero di navi militari in missione nel Mar Nero e che potrebbe sferrare nuovi attacchi missilistici ...