Nuoto, Thomas Ceccon fa doppietta a Losanna! Martina Carraro, dominatrice nella rana (Di sabato 25 febbraio 2023) Segnali confortanti. Arrivano buone notizie dalla piscina del Lausanne Aquatique, sede della Lausanne Swim Cup in Svizzera. Nel meeting internazionale di Nuoto che ha visto la presenza di tanti atleti di un certo rilievo, l'Italia ha risposto presente. Thomas Ceccon si è confermato ad alto livello, nonostante un periodo di piena preparazione. Il campione iridato e continentale dei 100 dorso, detentore del primato mondiale della distanza, si è imposto in questa specialità con il crono di 53.99 e si è regalato anche il trionfo nei 50 delfino, prova nella quale è stato oro europeo a Roma l'anno passato, con il tempo di 23.13. Due vittorie che stanno a certificare le qualità del nostro portacolori, tenendo conto anche del terzo posto di ieri nei 5o stile libero (22.45). Molto bene anche Martina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nuotomania : DA - nuotopuntocom : Nuoto•com | Lausanne Swim Cup. Day 2. Doppietta d’Oro per Thomas Ceccon. (VIDEO). Carraro vince anche i 100 rana.… - Swim4life_it : In Svizzera arrivano anche la vittoria di Giada Alzetta nei 400 misti e due bronzi di Christian Ferraro, in gara an… - Nuotomania : DA - nuotopuntocom : Nuoto•com | Primi risultati dalla Lausanne Swim Cup. In gara Thomas Ceccon -