Nuoro, la fuga del boss mafioso dal carcere di massima sicurezza: il video in cui si cala con le lenzuola all’esterno del penitenziario (Di sabato 25 febbraio 2023) Si è calato con le lenzuola dal braccio di massima sicurezza del carcere di Badu ‘e Carros a Nuoro e si è dato alla fuga. Marco Raduano, detto “Pallone”, originario di San Giovanni Rotondo (Foggia), boss del clan dei Montanari della mafia garganica, è ora ricercato in tutta la Sardegna con posti di blocco nelle strade principali e secondarie, nei porti e aeroporti. Raduano vanta una lunga carriera criminale e ha condanne che deve finire di scontare nel 2046 per traffico di stupefacenti con aggravante di mafia, omicidio, reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di armi. Era in regime di alta sicurezza 3. Il 3 febbraio scorso gli era stata notificata una condanna diventata definitiva a 19 anni di reclusione, più tre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Si èto con ledal braccio dideldi Badu ‘e Carros ae si è dato alla. Marco Raduano, detto “Pallone”, originario di San Giovanni Rotondo (Foggia),del clan dei Montanari della mafia garganica, è ora ricercato in tutta la Sardegna con posti di blocco nelle strade principali e secondarie, nei porti e aeroporti. Raduano vanta una lunga carriera criminale e ha condanne che deve finire di scontare nel 2046 per traffico di stupefacenti con aggravante di mafia, omicidio, reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di armi. Era in regime di alta3. Il 3 febbraio scorso gli era stata notificata una condanna diventata definitiva a 19 anni di reclusione, più tre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattovideo : Nuoro, la fuga del boss mafioso dal carcere di massima sicurezza: il video in cui si cala con le lenzuola all’ester… - infoitinterno : Il video della fuga di Marco Raduano dal carcere di Nuoro - immediatonet : ?? Il video della fuga di Marco Raduano dal carcere di Nuoro. Controlli in porti e aeroporti per fermare il capoclan - giusmo1 : RT @sallo_news: Boss condannato all'ergastolo fugge dal carcere di Nuoro - occhio_notizie : Un ergastolano evade dal carcere di Badu 'e Carros a Nuoro: la fuga sarebbe avvenuta con delle lenzuola annodate us… -