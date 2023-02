Nuoro, è caccia al boss della mafia garganica evaso dal penitenziario di massima sicurezza: aveva un fine pena fissato al 2046 (Di sabato 25 febbraio 2023) Proseguono le ricerche di Marco Raduano, 39enne detenuto pugliese evaso venerdì dal carcere di Badu ‘e Carros, a Nuoro, calandosi dal muro di cinta grazie a lenzuola legate tra di loro (il video). Detto “Pallone” o “Woolrich”, originario di Vieste, Raduano è uno dei capi del clan Lombardi-Scirpoli della mafia garganica: si trovava in carcere dall’agosto del 2018, ristretto in regime di “Alta sicurezza 3” per scontare più condanne definitive con fine pena fissato al 2046. Il 3 febbraio scorso gli era stata notificata l’ultima, a 19 anni di reclusione, inflittagli nel processo nato dalla maxi operazione antimafia “Neve di marzo“: a ottobre del 2019, coordinati dalla Direzione distrettuale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Proseguono le ricerche di Marco Raduano, 39enne detenuto pugliesevenerdì dal carcere di Badu ‘e Carros, a, calandosi dal muro di cinta grazie a lenzuola legate tra di loro (il video). Detto “Pallone” o “Woolrich”, originario di Vieste, Raduano è uno dei capi del clan Lombardi-Scirpoli: si trovava in carcere dall’agosto del 2018, ristretto in regime di “Alta3” per scontare più condanne definitive conal. Il 3 febbraio scorso gli era stata notificata l’ultima, a 19 anni di reclusione, inflittagli nel processo nato dalla maxi operazione anti“Neve di marzo“: a ottobre del 2019, coordinati dalla Direzione distrettuale ...

