Nuoro, come ha fatto il boss Marco Raduano a scappare dal carcere

Marco Raduano, il detenuto pugliese evaso ieri, venerdì 24 febbraio, dal carcere di Nuoro, potrebbe aver programmato la sua fuga. Questa l'ipotesi degli investigatori, che sono sulle tracce del 39enne, uno dei capi del clan Lombardi-Scirpoli della mafia garganica. Raduano, alias Pallone o Woolrich, era in carcere da agosto del 2018, al regime di Alta

