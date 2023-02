Non solo Juve: l'inchiesta in altre 5 Procure (Di sabato 25 febbraio 2023) Fabio Paratici e Andrea Agnelli: l'inchiesta Prisma si estende, mentre la Juventus sta per presentare il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro la penalizzazione Leggi su quotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Fabio Paratici e Andrea Agnelli: l'Prisma si estende, mentre lantus sta per presentare il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro la penalizzazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : Ha ragione Valditara. Le sue parole vanno ascoltate tutte. La minaccia c’è, eccome (“se continua valuteremo provved… - la_kuzzo : Il governo non ha parlato del pestaggio di Firenze. Il ministro se l’è presa con la preside che lo condannava. Le a… - TvTalk_Rai : A 84 anni muore Maurizio Costanzo, un uomo al quale la tv, e non solo ,deve davvero moltissimo. Grazie per esserci… - AnaCama_5544 : @Leclercout1 Non sono vere per nessuno dei due piloti. Leclerc è un bravissimo pilota, come lo è Sainz. Sono frasi… - Veronic27428214 : @sonopienah Non fatevi intortare lo fa solo per nn perdere i consensi dei donnalisi, Edoardo è molto strategico, lui calcola tutto -