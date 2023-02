Non si fermano all’alt e aggrediscono i poliziotti: inseguimento da film per le strade della Capitale (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma – Quando ha capito che la volante della Polizia, ferma sul ciglio della strada, stava per fermarlo per un controllo, il conducente dell’autovettura ha tirato dritto senza rispettare l’alt intimatogli. L’inseguimento è iniziato in via della Primavera e terminato in viale delle Gardenie. Tutto è cominciato quando gli agenti, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno notato che l’auto sulla quale viaggiavano 4 soggetti presentava la targa anteriore non originale. Su viale delle Gardenie l’autovettura in fuga è andata ad impattare contro un marciapiede per poi scontrarsi con la volante ed arrestare la marcia. Nonostante ciò gli occupanti del veicolo, invece di desistere, si sono scagliati sia contro i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che contro quelli ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma – Quando ha capito che la volantePolizia, ferma sul cigliostrada, stava per fermarlo per un controllo, il conducente dell’autovettura ha tirato dritto senza rispettare l’alt intimatogli. L’è iniziato in viaPrimavera e terminato in viale delle Gardenie. Tutto è cominciato quando gli agenti, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno notato che l’auto sulla quale viaggiavano 4 soggetti presentava la targa anteriore non originale. Su viale delle Gardenie l’autovettura in fuga è andata ad impattare contro un marciapiede per poi scontrarsi con la volante ed arrestare la marcia. Nonostante ciò gli occupanti del veicolo, invece di desistere, si sono scagliati sia contro idell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che contro quelli ...

