"Non ha retto al dolore". Maurizio Costanzo, nella camera ardente il crollo del vip: in lacrime, distrutto (Di sabato 25 febbraio 2023) Alle 10,30 di sabato 25 febbraio è stata aperta la camera ardente in Campidoglio per Maurizio Costanzo, il giornalista e conduttore morto a 84 anni a Roma. Centinaia le persone in fila che stanno rendendo omaggio all'inventore del talk show nella televisione italiana. Costanzo ha solcato decenni di storia, ha raccontato tutti i cambiamenti politici e sociali dalla metà degli anni '70 a oggi. Ha scoperto volti che sono diventati popolari, ha intrapreso la battaglia contro la mafia che gli stava per costare la vita. Ecco perché in tanti stanno salutando per l'ultima volta Maurizio Costanzo: non solo personaggi del mondo della tv, ma anche cittadini comuni che per anni hanno seguito i suoi programmi. Tantissimi i romani in fila. "Gli porto rose bianche ...

