"Non ci parlo, chi è?": Marta Flavi, quelle dure parole di Costanzo

In tanti hanno reso omaggio a Maurizio Costanzo, scomparso ieri all'età di 84 anni. Tra questi anche la sua terza moglie, Marta Flavi, che al giornalista ha dedicato un dolce post su Instagram: "Sono ancora sgomenta…buon viaggio Maurizio", ha scritto a corredo di una foto del passato che li ritrae insieme. I due si sposarono nel 1989, ma il loro matrimonio durò solo un anno. E la loro separazione fu parecchio turbolenta. Nonostante questo, la Flavi adesso ha solo belle parole per il giornalista. Nell'intervista al Corriere della Sera, la conduttrice ha definito il suo ex marito "un uomo molto intelligente e divertente. Chiacchierare con lui era bellissimo. Da 15 anni di lui, ricordo solo cose belle. Voglio solo ricordare le cose belle di uomo generoso e affascinante. Le cose meno belle non ...

