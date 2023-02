“No, non può farlo”. Soliti Ignoti, il clamoroso errore dell’ignoto scatena il delirio: Amadeus è senza parole (Di sabato 25 febbraio 2023) Nella serata di venerdì 24 febbraio è andata in onda un’altra puntata de I Soliti Ignoti, il programma in cui una coppia di concorrenti deve indovinare le identità di otto Ignoti ciascuna delle quali corrisponde a un premio. In ogni puntata ci sono in palio 250mila euro con la possibilità del raddoppio al momento di indovinare il parente misterioso. Il gioco condotto da Amadeus incolla milioni di italiani davanti allo schermo e molti di loro da casa provano a indovinare le identità mettendosi nei panni dei concorrenti. Il finale della puntata del 24 febbraio è stato decisamente insolito: un epilogo che quasi mai si è verificato da quando I Soliti Ignoti vanno in onda su Rai1 dopo il telegiornale delle 20. Infatti Amadeus ha invitato al centro dello studio l’ignoto ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 febbraio 2023) Nella serata di venerdì 24 febbraio è andata in onda un’altra puntata de I, il programma in cui una coppia di concorrenti deve indovinare le identità di ottociascuna delle quali corrisponde a un premio. In ogni puntata ci sono in palio 250mila euro con la possibilità del raddoppio al momento di indovinare il parente misterioso. Il gioco condotto daincolla milioni di italiani davanti allo schermo e molti di loro da casa provano a indovinare le identità mettendosi nei panni dei concorrenti. Il finale della puntata del 24 febbraio è stato decisamente insolito: un epilogo che quasi mai si è verificato da quando Ivanno in onda su Rai1 dopo il telegiornale delle 20. Infattiha invitato al centro dello studio l’ignoto ...

